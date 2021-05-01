Золотой медалист Дельфийских игр Сергей Антонов даст сольный концерт

| Фото: школа искусств "Этюд" в Instagram | Фото: школа искусств "Этюд" в Instagram

Концерт-презентация сольного альбома "Мы сегодня призывные..." солиста детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" Сергея Антонова пройдет в концертном зале центра "Зодчий" (Тюмень, ул. Луначарского,2, корп. 5) 27 мая, начало в 19 часов, сообщает детская школа искусств "Этюд".

На концерте прозвучат исторические, строевые, частые, протяжные песни и песни времен Великой Отечественной войны. Концертмейстер - Николай Мельников, руководители - Ярослава и Николай Мельниковы.

Сергей Антонов – лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов народного песенного исполнительства, золотой медалист двадцатых молодежных Дельфийских игр России, дважды стипендиат главы Тюмени.

Вход свободный, для зрителей 0+.