Тюменцев приглашают на лекцию о революции искусственного интеллекта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча "Мировая революция искусственного интеллекта: как принять в ней участие, не выходя из Тюмени?" пройдет в музейном комплексе им. Словцова 27 мая.

Как сообщают организаторы, член российского экспертного совета "Нейронет", кандидат социологических наук Вадим Филиппов расскажет, как тюменцу быть в курсе развития технологий, и как можно принять участие в технологической революции, а не наблюдать за изменениями мира со стороны.

Начало - в 18 часов. Вход свободный, но обязательна предварительная запись по телефонам +7 (3452) 45-35-90 и +7-929-266-73-72. Возрастная категория 12+.