27 мая - события дня
В Тюмени в 8 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.
В Тюмени в 9 часов 15 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по социальной политике.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание облдумы. С отчетом "О результатах деятельности правительства Тюменской области в 2020 году" выступит губернатор Тюменской области Александр Моор.
В Тюмени в 16 часов в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется флешмоб "Обними библиотеку!".
В Тюмени пройдет XI международный онлайн-конгресс "Кардиология на перекрестке наук". Онлайн-трансляция будет доступна на сайте cardio-congress.ru.
В Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными возможностями здоровья "Затея".
В Тюмени в МСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) пройдет первенство Тюменской области по спортивной гимнастике.
Интересное в этот день:
1703 — заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.
1795 — основана первая государственная общедоступная библиотека в России — Императорская публичная библиотека.
1821 — основана Николаевская астрономическая обсерватория.
1895 — английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
1913 — в Петербурге первый в мире четырехмоторный самолtт "Русский витязь" конструкции Сикорского успешно прошtл первые испытания в полtте.
1926 — в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.
1931 — первый в мире полет человека на стратостате совершили швейцарские ученые.
1933 — состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросtнка".
1934 — в СССР введено звание "Заслуженный мастер спорта".
1969 — основана рок-группа "Машина времени".
1971 — в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина.
1994 — Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.