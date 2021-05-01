27 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 9 часов 15 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание облдумы. С отчетом "О результатах деятельности правительства Тюменской области в 2020 году" выступит губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюмени в 16 часов в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется флешмоб "Обними библиотеку!".

В Тюмени пройдет XI международный онлайн-конгресс "Кардиология на перекрестке наук". Онлайн-трансляция будет доступна на сайте cardio-congress.ru.

В Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными возможностями здоровья "Затея".

В Тюмени в МСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) пройдет первенство Тюменской области по спортивной гимнастике.

Интересное в этот день:

1703 — заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.

1795 — основана первая государственная общедоступная библиотека в России — Императорская публичная библиотека.

1821 — основана Николаевская астрономическая обсерватория.

1895 — английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1913 — в Петербурге первый в мире четырехмоторный самолtт "Русский витязь" конструкции Сикорского успешно прошtл первые испытания в полtте.

1926 — в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.

1931 — первый в мире полет человека на стратостате совершили швейцарские ученые.

1933 — состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросtнка".

1934 — в СССР введено звание "Заслуженный мастер спорта".

1969 — основана рок-группа "Машина времени".

1971 — в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина.

1994 — Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.