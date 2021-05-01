28 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа форума "День предпринимателя-2021. Креативные индустрии".

В Тюмени в 9 часов 20 минут на набережной на площади перед "Конторой пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется открытие форума для подростков #Яздесь. В 10 часов стартует работа площадок по направлениям.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 1412) начнется открытие новой третьей очереди коворкинга IT WorkSpace.

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "11 международный онлайн-конгресс "Кардиология на перекрестке наук". Онлайн-трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 12 часов на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся финальные игры городского этапа всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется премьера спектакля "Мойдодыр".

Интересное в этот день:

1742 — в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.

1812 — Михаил Кутузов заключил Бухарестский мир с турками. Закончилась русско-турецкая война, длившаяся с 1806 года.

1831 — в Санкт-Петербурге открылся для обозрения Румянцевский музей (в 1861 году был переведён в Москву).

1867 — в Александринском театре состоялась премьера драмы А. К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного".

1900 — в Москве, в небольшом доме на Немецкой улице открылась бесплатная библиотека-читальня, основанная в 1899 году к столетию А. С. Пушкина.

1928 — из Италии в Москву вернулся Максим Горький.

1935 — состоялся первый полёт опытного образца немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 — самого массового истребителя Второй мировой войны.

1957 — в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки — призы "Грэмми".

1970 — в Западной Германии впервые осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

1985 — футбольная команда "Динамо" (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

1987 — на Красной площади в Москве приземлился спортивный самолёт Матиаса Руста.

2000 — в Москве открылся Международный фестиваль каскадёров "Прометей".