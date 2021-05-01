Роспотребнадзор: Воздух в Тюмени очистился от смога

Ситуация в Тюмени, связанная с превышением содержания продуктов горения окиси серы и микрочастиц пыли, пришла в норму. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Как заявил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Андрей Накатаев, повторные измерения показали отсутствие превышения в атмосфере указанных выше веществ.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг состояния окружающей среды, результаты исследования ежедневно размещаются на официальном портале ведомства.