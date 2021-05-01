29 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) начнется торжественное открытие соревнований по дзюдо среди спортсменов Уральского федерального округа.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча участников клуба #МыВместе.

В Тюмени в 14 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) начнется торжественное открытие IV городского турнира по мини-футболу на Кубок "Дружбы народов".

В Тюмени на озере Цимлянском пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк - кросс-кантри.

Интересное в этот день:

1590 — в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.

1802 — физик и основоположник электрометаллургии академик В. В. Петров открыл явление электрической дуги.

1832 — в Канаде официально открыт канал Ридо, соединяющий реку Оттава с озером Онтарио.

1867 — в России введен институт выборных мировых судей.

1903 — в Петербурге торжественно открыт Троицкий мост.

1910 — состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кёртисс.

1919 — наблюдения полного затмения Солнца, проведённые Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

1923 — образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

1939 — введена в действие телеграфно-телефонная магистраль Москва-Хабаровск.

1953 — первое восхождение на Эверест шерпа Тенцинга Норгея и новозеландца Эдмунда Хиллари.

1975 — на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — "БелАЗ-7520".

2004 — в Петербурге подписан договор на строительство нового здания Мариинки.