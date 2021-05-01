30 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) начнутся итоговые игры IV городского турнира по мини-футболу на кубок "Дружбы народов".
В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Нефтемаш" (ул. Аккумуляторная, 15а) начнется чемпионат и первенство города по тхэквондо.
В Тюмени в 12 часов 30 минут в спортивной школе "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1) начнется фестиваль города по айкидо.
В Тюмени на озере Цимлянском пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк - кросс-кантри.
Интересное в этот день:
1431 — в Руане сожжена Жанна д’Арк.
1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба.
1712 — в Санкт-Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.
1805 — войсковым наказным атаманом М. И. Платовым основан город Новочеркасск как новый административный центр Земли войска Донского.
1815 — затонуло в шторм судно Ост-Индской компании "Арнистон".
1884 — открыто движение по Екатерининской железной дороге, соединивший Донбасс и Кривбасс.
1886 — в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.
1886 — в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие.
1908 — состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей.
1942 — создан Центральный штаб партизанского движения.
1950 — постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.
1994 — дебют телепрограммы "Час пик" Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра.