30 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) начнутся итоговые игры IV городского турнира по мини-футболу на кубок "Дружбы народов".

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Нефтемаш" (ул. Аккумуляторная, 15а) начнется чемпионат и первенство города по тхэквондо.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в спортивной школе "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1) начнется фестиваль города по айкидо.

В Тюмени на озере Цимлянском пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк - кросс-кантри.

Интересное в этот день:

1431 — в Руане сожжена Жанна д’Арк.

1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба.

1712 — в Санкт-Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.

1805 — войсковым наказным атаманом М. И. Платовым основан город Новочеркасск как новый административный центр Земли войска Донского.

1815 — затонуло в шторм судно Ост-Индской компании "Арнистон".

1884 — открыто движение по Екатерининской железной дороге, соединивший Донбасс и Кривбасс.

1886 — в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.

1886 — в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие.

1908 — состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей.

1942 — создан Центральный штаб партизанского движения.

1950 — постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.

1994 — дебют телепрограммы "Час пик" Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.

1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра.