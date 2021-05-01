Тюменцы примут участие во всероссийском фестивале "Большая перемена"
Юные жители Тюменской области готовятся принять участие во Всероссийском фестивале "Большая перемена", который пройдет в Москве.
Ранее организаторы на конкурсной основе выбрали 12 ребят из Абатского, Вагайского, Тюменского районов, Ишима и Тюмени. Одна из них - студентка 2 курса Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. В состав тюменской делегации также вошли два педагога-наставника "Большой перемены" из Заводоуковска и Тобольска, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
Всего в фестивале примут участие 1 тыс. 500 активистов конкурса "Большая перемена". Фестиваль будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса.