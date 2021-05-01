Тюменцы примут участие во всероссийском фестивале "Большая перемена"

Фото официальной группы конкурса «Большая перемена» во ВКонтакте Фото официальной группы конкурса «Большая перемена» во ВКонтакте

Юные жители Тюменской области готовятся принять участие во Всероссийском фестивале "Большая перемена", который пройдет в Москве.

Ранее организаторы на конкурсной основе выбрали 12 ребят из Абатского, Вагайского, Тюменского районов, Ишима и Тюмени. Одна из них - студентка 2 курса Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. В состав тюменской делегации также вошли два педагога-наставника "Большой перемены" из Заводоуковска и Тобольска, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Всего в фестивале примут участие 1 тыс. 500 активистов конкурса "Большая перемена". Фестиваль будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса.