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Тюменцы примут участие во всероссийском фестивале "Большая перемена"

Общество, 09:44 29 мая 2021

Фото официальной группы конкурса «Большая перемена» во ВКонтакте

Юные жители Тюменской области готовятся принять участие во Всероссийском фестивале "Большая перемена", который пройдет в Москве.

Ранее организаторы на конкурсной основе выбрали 12 ребят из Абатского, Вагайского, Тюменского районов, Ишима и Тюмени. Одна из них - студентка 2 курса Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий. В состав тюменской делегации также вошли два педагога-наставника "Большой перемены" из Заводоуковска и Тобольска, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Всего в фестивале примут участие 1 тыс. 500 активистов конкурса "Большая перемена". Фестиваль будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, большом лектории и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса.

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