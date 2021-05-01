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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Инфекционист предостерег тюменцев от купания в непроверенных водоемах

Общество, 12:47 29 мая 2021

Фото: ГИМС Тюменской области. Архив.

Безопаснее всего отдыхать и купаться в специально отведенных для этого местах. Такие пляжи перед началом сезона проверяются по целому ряду требований. В том числе лабораторно исследуется вода на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические показатели.

В "диком" водоеме может содержаться большое количество патогенных или условно-патогенных микроорганизмов: кишечная палочка, стафилококки, сальмонеллы. При купании вода неизбежно попадает в рот, нос и глаза. Самое частое последствие – кишечная инфекция.

"Особенно уязвимы дети, так как у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых. Поэтому патогенные бактерии и вирусы не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться", - пояснил врач-инфекционист Областной инфекционной клинической больницы Евгений Пятинов.

Специфической профилактики острых кишечных инфекций не существует. Основная мера безопасности – не заглатывать воду. Особенно важно научить этому правилу детей.

При попадании воды в рот или нос, может появиться стоматит, наружный отит или вирусный конъюнктивит и другие заболевания, сообщает пресс-служба Областной инфекционной клинической больницы.

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