Малоинвазивную операцию по восстановлению работы легкого провели в Ялуторовске

| Фото: yaltazrb.ru | Фото: yaltazrb.ru

50-летний пациент попал в областную больницу №23 с жалобой на сильную одышку. Рентгенологическое исследование показало, что в легком возник пневмоторакс – проще говоря, оно спалось.

"В норме наши легкие расправлены за счет того, что давление в них больше, чем в плевральной полости. Если этот статус меняется, легкое может спасаться и перестать выполнять свои функции, – объясняет кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением ОБ №23 Артур Ахпателов. – Воздух может попасть в плевральную полость извне, например, при открытом повреждении грудной клетки. А может изнутри, как бывает при разрыве булл – эмфизематозных пузырей. Так произошло в данном случае".

По словам врача, для удаления воздуха из плевральной полости пациенту сперва наложили односторонний дренаж, но легкое не расправилось. Тогда была проведена компьютерная томография, которая и показала медикам буллы в легких, позволив поставить точный диагноз.

"Требовалась экстренная операция, без хирургического вмешательства пациент не смог бы дышать. Его жизнь была в опасности, – отмечает Артур Ахпателов".

Малоинвазивная манипуляция, которую ялуторовские хирурги выполнили впервые, называется видеоторакоскопией. Через прокол стенки грудной клетки в плевральную полость вводится специальный прибор – торакоскоп. Это разновидность эндоскопического оборудования. Камера на конце гибкой трубки позволяет хирургам определить, где именно прячутся патологические изменения – буллы и избавить пациента от них.

Мужчина провел в стационаре ОБ №23 девять дней и был выписан, сейчас он находится под амбулаторным наблюдением профильных специалистов. Его жизни ничего не угрожает. И дышит он полной грудью, пишет "Мегатюмень".