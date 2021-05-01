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Шестнадцать летних лагерей будут работать в Голышмановском городском округе

Общество, 16:39 29 мая 2021

Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Пять программ отдыха для детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, разработано в Голышмановском городском округе. Приемка пришкольных лагерей завершилась, для встречи с отдыхающими все готово.

"В этом году снова будем работать, соблюдая особые санитарные требования: держать социальную дистанцию, ходить в столовую и на мероприятия небольшими группами, - подчеркнула заместитель главы муниципалитета Марина Вакарина. - Теперь разрешено выводить детей в парк отдыха и приглашать работников культуры в лагеря для проведения мероприятий. Все образовательные учреждения снабжены моющими и сертифицированными дезинфицирующими средствами, в том числе с локтевыми дозаторами, которые установят на входе".

Режим работы пришкольных лагерей остаётся неизменным: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Для детей до десяти лет обязателен дневной сон. Во время летней оздоровительной кампании ребят кормят завтраками, обедами и полдниками.

Как отметил председатель окружного комитета по спорту, молодежной политике и культуре Николай Цибуцинин, за лето создадут 80 спортивных и досуговых площадок, в которых в среднем отдохнут более 1 тыс. 300 подростков, в том числе из группы особого внимания, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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