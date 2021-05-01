  • 29 мая 202129.05.2021суббота
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Аграрии Тюменского района заканчивают посевную кампанию

Экономика, 18:56 29 мая 2021

Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Механизаторы большинства сельхозпредприятий Тюменского района закончили посевную. Первыми с этой задачей справились сотрудники птицефабрики "Пышминская", сообщает управление АПК администрации Тюменского района.

"Жаркая погода, безусловно, вносит коррективы. У нас даже старожилы не помнят такого мая, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. - По посевам всходы уже есть, но они изреженные. Частично ситуацию спасает то, что ряд предприятий вносят микроудобрения и чуть ли не вручную осуществляют полив полей. В общем, ждем дождей, потому что содержание влаги в почве практически в два раза меньше нормы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:56 29.05.2021Аграрии Тюменского района заканчивают посевную кампанию
15:15 29.05.2021В Сладковском районе завершается посевная кампания
14:35 28.05.2021Московский тракт в Тюмени частично перекроют до 9 июня
11:12 28.05.2021Фотогалерея: в Тюмени проходит форум "День предпринимателя"