Аграрии Тюменского района заканчивают посевную кампанию

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Механизаторы большинства сельхозпредприятий Тюменского района закончили посевную. Первыми с этой задачей справились сотрудники птицефабрики "Пышминская", сообщает управление АПК администрации Тюменского района.

"Жаркая погода, безусловно, вносит коррективы. У нас даже старожилы не помнят такого мая, - говорит заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов. - По посевам всходы уже есть, но они изреженные. Частично ситуацию спасает то, что ряд предприятий вносят микроудобрения и чуть ли не вручную осуществляют полив полей. В общем, ждем дождей, потому что содержание влаги в почве практически в два раза меньше нормы".