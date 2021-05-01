В тюменском центре "Родник" открыта новая мастерская для детей

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

В тюменском областном реабилитационном центре "Родник" появилась новая мастерская "Фантазия из кожи", где дети учатся художественным приемам и способам обработки кожи. Итогом занятий становятся приятные и полезные сувениры, сделанные своими руками - плетеные браслеты, брелоки, украшения, панно и многое другое.

Ребята, которые начинают заниматься по программе, имеют различный уровень развития, состояния здоровья, сочетание личных качеств и черт характера. Эти особенности при проведении занятий учитывает опытный педагог Елена Тухтабаева и создает условия, благоприятные для творческой атмосферы в группе.

Ребята проводят в мастерской "Фантазия из кожи" 6 занятий, в ходе которых узнают, как организовать рабочее место и подобрать инструменты для работы, какие существуют способы декоративной обработки кожи, как подготовить старую кожу для поделок. Они знакомятся с технологиями изготовления изделий из натуральной и искусственной кожи, обучаются безопасным приемам работы.

За первый месяц работы "Фантазия из кожи" стала популярным направлением, заинтересовавшим многих ребят, находящихся на реабилитации в ОРЦ "Родник". Кроме того, поделка, выполненная Олегом Ф., участвовала во всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества "Для мамы, для бабушки, для сестренки 2021" и заняла 1 место по Тюменской области, сообщает департамент социального развития Тюменской области.