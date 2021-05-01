  • 30 мая 202130.05.2021воскресенье
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Психолог поможет тоболякам разобраться с личными проблемами во время кинопросмотра

Общество, 09:47 30 мая 2021

Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Показ фильма "Мадам Си Джей Уокер" с комментариями от психолога и блогера Альфии Полковой пройдет в Тобольске 3 июня. Психологический разбор фильма поможет участникам взглянуть на жизненные ситуации со стороны и разобраться в себе, уверены организаторы.

"Этот формат подойдет для всех. Хочется, чтобы людям стали доступны разные способы саморазвития. Не каждому под силу обеспечить себе годовую терапию, а посмотреть фильм, обнаружить схожие черты с историями персонажей и послушать комментарии психолога о вариантах выхода из аналогичных ситуаций – отличный способ экологично решить свои запросы", – отмечает Альфия Полкова.

В процессе совместного просмотра психолог интерпретирует отдельные сцены и разберет проблемы героев, в которых каждый участник сможет узнать себя, и поможет найти ответы на многие волнующие вопросы.

Как пиет "Мегатюмень", кинопросмотр пройдет 3 июня в 19 часов на территории мультицентра "Моя Территория".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:42 30.05.2021Челябинские водолазы провели генеральную уборку реки в Голышманово
10:10 30.05.2021В Тюменской области сотрудники МЧС проводят противопожарные рейды
09:47 30.05.2021Психолог поможет тоболякам разобраться с личными проблемами во время кинопросмотра
09:37 30.05.2021Александр Моор: "Химическая отрасль – двигатель инновационного развития всей экономики"