Челябинские водолазы провели генеральную уборку реки в Голышманово

| Фото: ИА "Тюменская линия". Архив | Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Генеральную уборку на на реке Катышка, расположенной в зоне отдыха "Сосновый бор" поселка Голышманово, провели водолазы из Челябинской области.

"Обследуем дно водной акватории на наличие опасного мусора, очищаем от камыша и водорослей. На этот водный объект с моими коллегами выезжаем не первый раз. Удивились, как сильно обмелела река буквально за год — вода ушла примерно на метр. Раньше справлялись с чисткой реки от растительности вручную, а в этом году используем помпу, чтобы размывать мощные корни. На дне из них образовался очень большой "ковёр" - вытягивать тяжело. Ряску тоже выгоняем помпой к берегу и убираем. После завершения работ запустим в реку специальные биобактерии, которые притормаживают рост растительности и улучшают качество воды. Эти биопрепараты абсолютно безопасны для людей, так как не содержат токсичных или химических веществ. Снизить скорость распространения растительности поможет увеличение глубины реки - надо закрывать дамбу. Сейчас место, где можно купаться, глубиной всего около 1,5 метров", - комментирует мастер водолазной бригады Алексей Денищенко.

Мусора в водоеме нашли столько же, как в предыдущие годы: бутылки, кирпичи, камни, стёкла, деревяшки собрали хлам и на берегу.

Отметим, что в этом году администрация округа решила восстановить дамбу, расположенную на реке Катышка. Подрядчик начал уже работы по сохранности и поддержанию в действующем состоянии ГТС, а также обеспечению безопасных противопожарных и противопаводковых последствий на водоёме. На дамбе имеются четыре водопропускных шлюза.

По словам заместителя главы округа Олега Швецова, два из них переведут в резервные и законсервируют временно. Еще два оставят рабочими. Отремонтированные шлюзы закроют, чтобы поднять уровень воды в реке Катышка, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".