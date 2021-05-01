Сотрудники ГИБДД научат детей безопасному передвижению на велосипедах и самокатах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоинспекторы проведут мастер-классы и уроки на открытых площадках, в скейтпарках, местах активного отдыха, обучая детей разного возраста правилам безопасного вождения велосипедов и управления самокатом. Во дворах для участия в занятиях будут привлекаться и родители, которые часто недооценивают опасность для ребенка, едущего на самокате через проезжую часть или дворовой проезд.

Волонтеры смоделируют для детей опасные ситуации выезда на проезжую часть или дворовый проезд с тротуара, чтобы дети могли наглядно понять, почему опасны те или иные их действия.

Всем участникам мастер-классов и занятий вручат памятки по безопасности дорожного движения. Обучение пройдет в рамках мероприятия "Внимание – дети!", которое проходит сейчас в регионе и продлится до 15 июня.

В этом году на дорогах области произошло 140 ДТП с участием детей, один ребенок погиб, 239 детей получили травмы. В мае 11 детей на велосипедах и самокатах пострадали в ДТП в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.