  • 30 мая 202130.05.2021воскресенье
  • USD73,5870
    EUR89,6731
  • В Тюмени 28..30 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники ГИБДД научат детей безопасному передвижению на велосипедах и самокатах

Общество, 12:59 30 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоинспекторы проведут мастер-классы и уроки на открытых площадках, в скейтпарках, местах активного отдыха, обучая детей разного возраста правилам безопасного вождения велосипедов и управления самокатом. Во дворах для участия в занятиях будут привлекаться и родители, которые часто недооценивают опасность для ребенка, едущего на самокате через проезжую часть или дворовой проезд.

Волонтеры смоделируют для детей опасные ситуации выезда на проезжую часть или дворовый проезд с тротуара, чтобы дети могли наглядно понять, почему опасны те или иные их действия.

Всем участникам мастер-классов и занятий вручат памятки по безопасности дорожного движения. Обучение пройдет в рамках мероприятия "Внимание – дети!", которое проходит сейчас в регионе и продлится до 15 июня.

В этом году на дорогах области произошло 140 ДТП с участием детей, один ребенок погиб, 239 детей получили травмы. В мае 11 детей на велосипедах и самокатах пострадали в ДТП в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 30.05.2021Жители Голышманово поставили прививку от коронавирус в мобильном пункте вакцинации
15:58 30.05.2021Киберпатруль дал советы по подготовке к ЕГЭ
14:45 30.05.2021В Тюменской области за сутки от COVID-19 излечился 51 человек
13:35 30.05.202152 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки