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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Киберпатруль дал советы по подготовке к ЕГЭ

Общество, 15:58 30 мая 2021

группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте | Фото: группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте

Нельзя за неделю подготовиться к ЕГЭ на 90 и больше баллов с нуля, зато можно сосредоточиться на типах заданий, которые уже неплохо получаются и приносят большое количество баллов, напоминают члены "Киберпатруля".

В период подготовки нужно высыпаться – это закрепит полученную информацию. Включить в рацион яйца, каши, рыбу и орехи. Прыжки и легкая пробежка - уменьшат стресс.

"Не забывайте о собственной уверенности. Если вы смогли провести даже базовую подготовку к экзамену, это говорит о вашей ответственности и сообразительности", – рассказали "Вслух.ру" в "Киберпатруле".

Наконец, полезно продумать запасный план – обсудить с семьей, что случится, если в желанный вуз поступить не получится.

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