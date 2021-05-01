Тюменцев приглашают на бесплатные занятия фитнесом

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В Тюмени стартовал третий сезон летнего проекта #СпортивныйЗаряд. Его цель – дать возможность горожанам заниматься спортом бесплатно на уличных площадках.

Проект был запущен в 2019 году по инициативе администрации города при взаимодействии с городским департаментом по спорту и молодежной политике, а также в партнерстве со спортивными -клубами.

"В течение лета, вплоть до 31 августа, все желающие смогут бесплатно заниматься различными направлениями физкультурных активностей у профессиональных тренеров местных фитнес-клубов три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Для тренировок определили 13 открытых площадок в различных частях города: сквере Якова Неумоева, сквере Казачьи луга, бульваре Гостеприимства, экопарке "Затюменский", Масловском взвозе и других, - сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Первая в этом году зарядка состоялась на Цветном бульваре. В ней приняли участие более 30 человек. 10-минутную разминку провела тренер одного из тюменских атлетических клубов, инструктор проекта "Стоп Ковид-19" Эвелина Ильиных, пишет "Тюменская область сегодня".