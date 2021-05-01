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Порядок выдачи загранпаспортов изменится в России

Общество, 14:24 29 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По обновленному регламенту будут оформлять заграничные паспорта в России с 30 мая, сообщает РИА Новости.

По данным "Парламентской газеты", изменения коснутся граждан, проживающих за пределами страны. Они смогут получить загранпаспорт, однако для этого им придется приехать в Россию. Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.

При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину в 2 тыс. рублей, а за документ нового образца — 5 тыс. рублей. От выплаты пошлины освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и желающих получить документ взамен утраченного или испорченного.

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