52 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

52 человека заболели коронавирусом в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 9 тыс. 694 новых случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

13,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 386 человек.

По количеству новых случаев лидируют Москва - 3 тыс. 719, Санкт-Петербург - 829 и Московская область - 748.

В Свердловской области заболели 99 человек, в Челябинской области - 87, в Ханты-Мансийском автономном округе - 50, в Курганской области - 32, в Ямало-Ненецком автономном округе - 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 63 тыс. 442 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 121 тыс. 162 летальных исхода, выздоровели 4 млн 677 тыс. 870 человек.