1 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в аллее Молодоженов (ул. Белинского, 1а) начнется театрализованное представление ко Дню защиты детей.

В Тюмени в 12 часов в сквере Гимназистов (ул. Холодильная, 51) начнется концертная программа городской общественной организации помощи детям "Наше счастье – 7я", посвященное Дню защиты детей.

В Тюмени в 15 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется праздничная программа, посвященная Дню защиты детей.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в сквере Семейный (ул. Широтная, 129) начнутся соревнования по мини-футболу.

Интересное в этот день:

1479 — В Копенгагене открыт первый в Дании университет.

1495 — первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии.

1725 — в царствование Екатерины I учрежден Орден Святого Александра Невского.

1787 — Екатерина II устроила смотр русского флота в Инкермане.

1792 — Кентукки становится 15-м штатом США.

1798 — в Санкт-Петербурге учреждён Екатерининский институт благородных девиц.

1831 — английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1862 — на всей территории США запрещено рабство.

1867 — в Российской империи введён институт мировых судей.

1869 — американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.

1924 — со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

1935 — первый полет самолета-амфибии S-43.

1955 — утвержден эскизный проект вертолёта Ми-6.

1965 — писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

1992 — Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда.