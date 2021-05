Воспитанники тюменского "Арлекина" показали часть будущего грандиозного шоу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 незабываемых номеров детского театра эстрады и цирка "Арлекин" под руководством Вадима и Евгении Непочатых увидели зрители во Дворце искусств "Пионер" 31 мая.

Предполагался отчетный концерт, но получилось настоящее шоу. Руководители скромно сказали, что задумывался большой проект, но пока представленные номера – отрывки его программы, поскольку в дело подготовки ребят внесла большие корректировки пандемия и на репетиции пришлись всего-то 2,5 месяца.

"Но через год все эти номера перерастут в большой спектакль по мотивам "Алисы в Зазеркалье", в котором будут практически все жанры циркового искусства: воздушные гимнасты, акробаты, каучук, клоунада, фокусы, эквилибр", - отметила худрук "Арлекина" Евгения Непочатых.

Пока же зрители увидели фрагменты: шахматный бой, созданный на собственную музыкальную композицию Вадима Непочатых, пир насекомых, рождение бабочки из кокона, зажигательный массовый номер с хулахупами, девушку-каучук, мужественного гимнаста на трапеции, чьи трюки заставили замирать сердца всех впечатлительных родителей, также как и изящные барышни на лестницах, умилительный номер малышей-лягушат, впервые вышедших на сцену, ловких прыгунов через всевозможные скакалки. Всего свое искусство показали около 50 ребят. А руководитель театра Вадим Непочатых заставил ухохатываться зал в образе клоуна Вадика.

"Мы пришли, зная, что ребята очень немного занимались из-за соблюдения противоковидного режима, просто поддержать внучку на отчетном концерте, но получили настоящее удовольствие от хорошего настоящего шоу, яркого, веселого и трогательного", - поделились зрители Людмила и Владимир Батяновы.

Евгения и Вадим Непочатых от души поблагодарили ребят за старание и собранность, за усиленные репетиции, а родителей - за понимание и готовность помогать во всем. К примеру, все согласились шить костюмы, а некоторые дети участвовали не в одном и даже не в двух номерах, что само по себе показательно, учитывая ту же материальную составляющую.

"The show must go on, - улыбнулась Евгения Непочатых. – Очень скоро будет грандиозное продолжение".

Евгения Декабрьская