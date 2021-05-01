Радиостанция Dipol FM отметит свой день рождения 1 июня

| Фото: радиостанция Dipol FM | Фото: радиостанция Dipol FM

"Самый сладкий день в году" ждет слушателей радиостанции Dipol FM 1 июня. В честь дня рождения радиостанция разыграет фирменные торты. Чтобы получить их, нужно будет сделать репост посвященных дню рождения записей из официальных аккаунтов станции с хэштегом #15летДипольФМ, а генератор случайных чисел выберет победителя, сообщают организаторы.

Розыгрыши будут проходить также и в эфире. Например, за правильные ответы на вопросы тоже можно будет получить сладкий приз.

Напомним, что радиостанция запустилась в Тюмени 1 июня 2006 года и по данным TNS Россия в 2010 году заняла первое место по числу аудитории. В основе вещания были лучшие хиты 80-х, диско-классика, итальянская эстрада и нестареющие хиты популярных стилей.

В 2012 году Dipol FM начинает активно наращивать присутствие на интернет-площадках, превращаясь в группу радиостанций Dipol, в числе которых классический Dipol FM и его жанровые варианты – Dipol-Rock, Dipol-Rap, Dipol-Hit и Dipol-Party.

В октябре 2013 года в эфире появляется шоу "Попутчики", которое идет до сих пор. Формат программы предполагает живое общение ведущих со слушателями и друг с другом.

Еще одна дата в истории станции - 16 октября 2006 года. Тогда состоялся старт утреннего шоу "Контора". 15 лет ведущие шоу заряжают тюменцев бодростью на весь день. Не будет исключений и в этом году. Радиостанция призывает слушателей включить приемники в 7 часов утра 1 июня и отметить самый сладкий день в году вместе на частоте 105,6 FM.