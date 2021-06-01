2 июня - события дня
В Тюмени в 9 часов по адресу ул. Гастелло, 61 начнется телерадиомарофон "Покров" и торжественная закладка камня в основание храма Покров Божией Матери.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
Интересное в этот день:
1474 — рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным.
1856 — основан Благовещенск, центр Амурской области, в месте слияния рек Амур и Зея.
1857 — Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
1859 — на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.
1891 — по предложению ирландца Уильяма Маккрама (William McCrum) в футболе введено пенальти.
1910 — в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.
1924 — все индейцы США получили американское гражданство.
1955 — основан космодром Байконур.
1958 — Москва впервые соединилась регулярным авиарейсом с западной столицей (Брюсселем).
1964 — на Волжском шинном заводе (г. Волгоград) выпущена первая покрышка.
1968 — рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.
1979 — начало первого визита Папы Римского Иоанна Павла II в Польшу.