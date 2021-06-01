2 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов по адресу ул. Гастелло, 61 начнется телерадиомарофон "Покров" и торжественная закладка камня в основание храма Покров Божией Матери.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Интересное в этот день:

1474 — рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным.

1856 — основан Благовещенск, центр Амурской области, в месте слияния рек Амур и Зея.

1857 — Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

1859 — на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.

1891 — по предложению ирландца Уильяма Маккрама (William McCrum) в футболе введено пенальти.

1910 — в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.

1924 — все индейцы США получили американское гражданство.

1955 — основан космодром Байконур.

1958 — Москва впервые соединилась регулярным авиарейсом с западной столицей (Брюсселем).

1964 — на Волжском шинном заводе (г. Волгоград) выпущена первая покрышка.

1968 — рукопись романа "Архипелаг ГУЛАГ" была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.

1979 — начало первого визита Папы Римского Иоанна Павла II в Польшу.