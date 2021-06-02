3 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная итогам сезона 2020-2021 годов АНО "Тюменский дом фотографии". Прямая трансляция будет организована на сайте ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 13 часов 50 минут в спортивном комплексе "Зодчий" (ул. Луначарского 2, корп. 5) начнется открытие Кубка главы города по плаванию.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 2) начнется торжественное открытие фестиваля документального кино "КинЗА".

В Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) будет работать режиссерско-актерская лаборатория.

Интересное в этот день:

1540 — Эрнандо де Сото первым из европейцев пересёк горы Аппалачи.

1789 — Александр Маккензи открыл реку Маккензи в Канаде.

1837 — под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.

1910 — совершил свой первый полёт английский военный дирижабль "Бета 1".

1917 — открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

1950 — французская гималайская экспедиция, возглавляемая Морисом Эрцогом, впервые покорила горную вершину высотой более 8000 метров.

1954 — в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).

1959 — Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.

1965 — Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос.

1970 — американский биолог Хар Гобинд Корана синтезировал первый искусственный ген.

1992 — в России создан Совет безопасности.

2010 — стартовал третий этап проекта Марс-500.