4 июня - события дня
В Тюмени в 10 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнет работу режиссерско-актерская лаборатория.
В Тюмени в 11 часов на Ирбитском тракте в районе деревни Кулаково начнется чемпионат и первенство города по велосипедному спорту в дисциплинах "шоссе".
В Тюмени в 14 часов в спортивном комплексе "Зодчий" (ул. Луначарского 2, корп. 5) начнется кубок главы города по плаванию.
В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется премьера мюзикла "Семейка Аддамс".
В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева пройдет второй этап фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" – "Мир лепреконов и фей".
В Тюмени пройдет XI фестиваль документального кино "КинЗА".
Интересное в этот день:
1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом, в Марианские.
1703 — заложен Домик Петра I.
1741 — русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.
1878 — Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.
1916 — первая мировая война: Начало Брусиловского прорыва, наступательной операции русской армии.
1917 — учреждение Ордена Британской Империи.
1925 — основан автомобильный концерн "Крайслер".
1942 — вторая мировая война: начало сражения у атолла Мидуэй.
1962 — на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль", главный редактор — Сергей Михалков.
1977 — опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.
1999 — объявлено об открытии новой федеральной столицы Малайзии — Путраджайи.
2010 — состоялся первый запуск ракеты-носителя "Фэлкон-9" с мыса Канаверал.