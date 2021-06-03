4 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнет работу режиссерско-актерская лаборатория.

В Тюмени в 11 часов на Ирбитском тракте в районе деревни Кулаково начнется чемпионат и первенство города по велосипедному спорту в дисциплинах "шоссе".

В Тюмени в 14 часов в спортивном комплексе "Зодчий" (ул. Луначарского 2, корп. 5) начнется кубок главы города по плаванию.

В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется премьера мюзикла "Семейка Аддамс".

В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева пройдет второй этап фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" – "Мир лепреконов и фей".

В Тюмени пройдет XI фестиваль документального кино "КинЗА".

Интересное в этот день:

1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом, в Марианские.

1703 — заложен Домик Петра I.

1741 — русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.

1878 — Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.

1916 — первая мировая война: Начало Брусиловского прорыва, наступательной операции русской армии.

1917 — учреждение Ордена Британской Империи.

1925 — основан автомобильный концерн "Крайслер".

1942 — вторая мировая война: начало сражения у атолла Мидуэй.

1962 — на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль", главный редактор — Сергей Михалков.

1977 — опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.

1999 — объявлено об открытии новой федеральной столицы Малайзии — Путраджайи.

2010 — состоялся первый запуск ракеты-носителя "Фэлкон-9" с мыса Канаверал.