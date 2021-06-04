5 июня - события дня
В Тюмени в 9 часов в МСК "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнется Девятый Всероссийский фестиваль ирландского танца.
В Тюмени в 10 часов в Гилевской роще (ул. Гилевская роща, 1, район лыжной базы СШ №2) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию.
В Тюмени в 10 часов 30 минут на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) начнутся городские соревнования по легкоатлетическому многоборью "Шиповка юных".
В Тюмени в 11 часов на Ирбитском тракте в районе деревни Кулаково начнется групповая гонка чемпионата и первенства города по велосипедному спорту в дисциплине "шоссе".
В Тюмени в 14 часов в Комсомольском сквере начнется экопикник для студентов и всех желающих.
В Тюмени в 17 часов на городской набережной в арт-резиденции "Масловский взвоз" (ул. 25-го Октября, 23а, ст.1) пройдет просветительская акция по формированию экологической грамотности.
В Тюмени пройдет второй этап фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" – "Мир лепреконов и фей".
В Тюмени пройдет XI фестиваль документального кино "КинЗА".
Интересное в этот день:
1224 — основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.
1706 — в Москве открыт военный госпиталь. Ныне это Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко.
1744 — в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура — первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.
1783 — французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат.
1799 — немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт вместе с французским ботаником Э. Бонпланом начали путешествие по Центральной и Южной Америке.
1869 — заложен первый в мире брустверно-башенный корабль — броненосец "Крейсер" ("Пётр Великий").
1881 — основано Русское хирургическое общество им. Н. И. Пирогова
1909 — на Знаменской площади Петербурга открыт памятник Александру III.
1910 — во Францию возвратились участники второй антарктической экспедиции под руководством Жана-Батиста Шарко.
1940 — в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.
1954 — открылся Московский театр эстрады.
1966 — третий в истории выход человека в открытый космос (американский астронавт Юджин Сернан).
1975 — Суэцкий канал вновь открыт после 8-летнего закрытия.
1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
1981 — учеными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.