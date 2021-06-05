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Тюменцы с особенностями здоровья сыграют в текбол в День России

Общество, 15:39 05 июня 2021

фото "Тюмень - наш дом" во Вконтакте. Архив.

Турнир по текболу для людей с особенностями здоровья состоится на площади 400-летия Тюмени 12 июня. Мастер-класс для участников проведут профессиональные футболисты МФК "Тюмень".

По словам организаторов, мероприятие направлено на реабилитацию и абилитацию людей с особенностями здоровья средствами физической культуры и спорта, популяризацию и развитие текбола в регионе.

Организует турнир тюменец Шамиль Герейханов. В апреле 2021 года он представил проект "Текбол для всех" на региональном конкурсе проектов "Моя идея" и получил финансирование на его реализацию.

Как напоминает Мегатюмень, текбол – игра мячом, появившаяся в 2014 году и напоминающая настольный теннис. Игра проходит на искривленном столе и заключается в забивании мяча, близкого к футбольному, на сторону соперника за три касания без помощи рук.

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