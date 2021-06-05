Тюменка родила здорового малыша благодаря вмешательству хирургов роддома №3

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину с клиникой внематочной беременности и жалобами на боль в животе экстренно доставили в тюменский родильный дом №3. В ходе диагностики специалисты определили наличие одного плодного яйца в полости матки, второго – в маточной трубе.

Гинекологи роддома по жизненным показаниям провели экстренную операцию – лапароскопически, через небольшие проколы, удалили трубу с плодным яйцом, сохранив при этом пациентке маточную беременность. В последующем женщина родила здорового доношенного ребенка.

"Наш роддом является клинической базой тюменского медицинского университета, мы тесно сотрудничаем с профессорами кафедры акушерства и гинекологии и кроме практической врачебной деятельности занимаемся научной работой. Одно из последних наших исследований касается органосохранных операций при шеечной беременности. Оно нашло положительный отклик среди коллег на международном симпозиуме", - рассказала заведующая гинекологическим отделением родильного дома №3 Елена Семенова.

В год родильном доме №3 проводится около 2 тысяч операций – экстренных и плановых, 90% - по малоинвазивным методикам. Возможности эндоскопической хирургии значительно расширились три года назад, когда благодаря техническому переоснащению операционных в распоряжение врачей поступило современное медицинское оборудование.

Хирурги-гинекологи помогают пациенткам Тюмени и Тюменского района с доброкачественными образованиями матки и придатков, с эктопическими беременностями. Специалисты наработали большой опыт выполнения органосохраняющих операций при трубной беременности. Сохранить маточную трубу удается в 26% случаев - практически каждой четвертой женщине. Это означает, что в будущем они могут самостоятельно забеременеть и родить малыша, пишет "АиФ - Западная Сибирь".