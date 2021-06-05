  • 5 июня 20215.06.2021суббота
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка родила здорового малыша благодаря вмешательству хирургов роддома №3

Общество, 17:42 05 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину с клиникой внематочной беременности и жалобами на боль в животе экстренно доставили в тюменский родильный дом №3. В ходе диагностики специалисты определили наличие одного плодного яйца в полости матки, второго – в маточной трубе.

Гинекологи роддома по жизненным показаниям провели экстренную операцию – лапароскопически, через небольшие проколы, удалили трубу с плодным яйцом, сохранив при этом пациентке маточную беременность. В последующем женщина родила здорового доношенного ребенка.

"Наш роддом является клинической базой тюменского медицинского университета, мы тесно сотрудничаем с профессорами кафедры акушерства и гинекологии и кроме практической врачебной деятельности занимаемся научной работой. Одно из последних наших исследований касается органосохранных операций при шеечной беременности. Оно нашло положительный отклик среди коллег на международном симпозиуме", - рассказала заведующая гинекологическим отделением родильного дома №3 Елена Семенова.

В год родильном доме №3 проводится около 2 тысяч операций – экстренных и плановых, 90% - по малоинвазивным методикам. Возможности эндоскопической хирургии значительно расширились три года назад, когда благодаря техническому переоснащению операционных в распоряжение врачей поступило современное медицинское оборудование.

Хирурги-гинекологи помогают пациенткам Тюмени и Тюменского района с доброкачественными образованиями матки и придатков, с эктопическими беременностями. Специалисты наработали большой опыт выполнения органосохраняющих операций при трубной беременности. Сохранить маточную трубу удается в 26% случаев - практически каждой четвертой женщине. Это означает, что в будущем они могут самостоятельно забеременеть и родить малыша, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 05.06.2021Топ-5 мобильных приложений упростят жизнь тюменцам
18:00 05.06.20216 июня - события дня
17:42 05.06.2021Тюменка родила здорового малыша благодаря вмешательству хирургов роддома №3
17:15 05.06.2021300 тобольских школьников участвовали в "Зеленых линейках"