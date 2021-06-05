Топ-5 мобильных приложений упростят жизнь тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Топ - 5 самых нужных программ для смартфонов назвал департамент информатизации Тюменской области.

Следить за успеваемостью своего ребенка тюменцы могут в приложении "Образование 72". Там можно узнать расписание уроков, домашние задания и оценки. Кроме того, доступен анализ успеваемости школьника. Еще одна удобная функция – уведомления о родительских собраниях.

С помощью приложения "ЖКХ 72" можно получать электронные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства: оплачивать лицевые счета ОАО "ТРИЦ", просматривать историю платежей, изучать информацию об УК и отправлять показания приборов учета. Также в приложении доступны графики потребления услуг по переданным ранее показаниями.

"Виртуальный консультант 72" позволяет быстро получать информацию о государственных и муниципальных услугах, которые оказывают центры "Мои документы". Там же можно проверить статус заявления и узнать адреса и график работы учреждений.

В приложении "Транспорт 72" доступны не только карты с указанием остановочных пунктов, но и местоположение автобуса в настоящий момент. С помощью приложения можно посмотреть расписание и построить удобный маршрут. Для слабовидящих людей есть функция голосового помощника.

Еще одна полезная программа – "Телемед 72". В нем можно получить консультацию врача онлайн: по видео или в чате. Также есть функции записи на прием и вызова врача на дом. В приложении можно взять талон на электронную очередь и вести "Дневник здоровья".

Все приложения бесплатны и доступны для пользователей как айфонов, так и андроидов, пишет "Вслух.ру".