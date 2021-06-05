Тюменцы станут участниками перформанса ко Дню России

| Фото: официального сообщества "Космос" во ВКонтакте | Фото: официального сообщества "Космос" во ВКонтакте

Перформанс ко Дню России пройдет в театральном центре "Космос" 12 июня. Тюменцам предложат попробовать себя в роли одного из членов импровизированной семьи.

"Мы решили сделать перформанс, посвященный российским городам, у каждого из которых есть своя история и свои узнаваемые приметы. Мы предлагаем людям окунуться в теплую семейную атмосферу, потому что неважно, где ты находишься, главное, кто рядом с тобой", – поделилась руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Место действия – квартира обычной российской семьи, которая будет расположена на площадке перед "Космосом". Она будет воссоздана из предметов быта, которые есть в каждом доме: шкафы, стол, стулья, посуда. Участники перформанса на некоторое время станут родственниками из одной семьи. Организаторы выдадут им бейджи с ролями: кто-то станет тестем, кто-то свекровью.

Всего за два часа пройдет шесть показов, продолжительность каждого – около двадцати минут. В одном действии может принять участие не более пяти человек, сообщает Moi-portal.ru.