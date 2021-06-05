6 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в экопарке Затюменский" (Центр зимних видов спорта ТГУ, ул. Барнаульская, 41) начнется чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию.

В Тюмени в 11 часов на территории правления СНТ "Юбилейное" (Салаирский тракт, за микрорайоном Казарово) начнется открытие шестого сезона проекта "Лето на даче с физкультурой".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул.25-го Октября, 23а, стр.1) начнется дискуссия с жителями города и представителями различных сфер, активно участвующих в развитии Тюмени. Тема беседы - "Новые смыслы и точки роста".

Интересное в этот день:

1761 — М. В. Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у неё атмосферы.

1882 — американец Генри Сили (Henry W. Seely) запатентовал электрический утюг.

1912 — началось второе по величине вулканическое извержение XX века (вулкан Новарупта, Аляска, извергнувший 17 км³ лавы).

1923 — Соловецкий лагерь особого назначения принял первых заключённых.

1933 — в городе Кэмден открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

1937 — начала работу первая дрейфующая станция Северный полюс-1.

1942 — первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

1966 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки".

1979 — запуск советского беспилотного космического корабля "Союз-34" к орбитальной станции "Салют-6".

2012 — прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.