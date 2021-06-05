Центры занятости должны стать коммуникаторами между бизнесом и людьми, считает Владимир Якушев

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Регионам нужно вести серьезную работу, чтобы решить проблему безработицы, заявил полномочный представитель Президента в УФО Владимир Якушев во время общения с журналистами на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба.

"Необходимо создавать рабочие места, переучивать людей и направлять туда. Во-первых, нужно работать с предпринимательским сообществом, с крупными предприятиями, чтобы они открывали вакансии, а во-вторых, с людьми, которые эти места должны заполнить. Центры занятости должны стать коммуникаторами между бизнесом и людьми, подходить к решению вопросов по-человечески", - сказал Владимир Якушев.

Полпред также ответил, что часто на учет в службу занятости приходят люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Многие чувствуют себя ущербными в социальном плане. Среди них оказываются те, чьи профессии востребованы на рынке, но самостоятельно найти работу люди не могут. С ними, по словам Владимира Якушева, нужно работать индивидуально.

"Есть и другая категория людей, которые никогда не будут работать, - добавил полпред. - В центр занятости они идут, чтобы им не предъявляли претензий или за пособиями. Эта категория есть и будет, и с такими людьми тоже надо работать. Это сложно. И делать это должны не столько центры занятости, сколько психологи, потому что это - работа с душами".

Пиковый показатель по количеству безработных в УФО был зафиксирован осенью 2020 года. По данным на 1 октября, на учете в службе занятости состояло 306,6 тыс. человек, на 28 мая 2021 года - 120,4 тыс. Это в почти в два раза больше, чем до пандемии.