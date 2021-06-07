8 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в Тюменском драматическом театре пройдет Всероссийский семинар драматургов "Авторская сцена-2021".

Интересное в этот день:

1701 — Петр I принял указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

1783 — вулкан Лаки в Исландии начал свое восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным в истории.

1786 — в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1815 — решением Венского конгресса большая часть Герцогства Варшавского передана Российской империи под названием Царство Польское.

1824 — Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

1843 — начало строительства Николаевской железной дороги (линия Петербург-Москва, сейчас Октябрьская железная дорога).

1869 — Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.

1920 — образована Карельская трудовая коммуна, предшественница нынешней Республики Карелия.

1946 — основана Международная организация журналистов.

1947 — впервые открывается судоходство по всему Днепру.

1958 — футбольная сборная СССР провела свой первый матч на чемпионатах мира, сыграв с Англией вничью 2:2.

1966 — в СССР учреждается Общество охраны памятников истории и культуры.

1984 — в Гильдию киноактёров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.

1990 — российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над законодательством СССР.

2004 — прохождение Венеры по диску Солнца.