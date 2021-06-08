Тюменская студенческая команда лучше всех решила кейс компании "НОВАТЭК"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда "PetroHub" ТюмГУ стала победителем финала "CaseCup UTMN 2021", который прошел на базе Политехнической школы вуза. Тюменцы лучше всех решили кейс компании "НОВАТЭК".

Победителем кейса предприятия "Газпром нефть" стала команда "Газтролеры" из Российского госуниверситета нефти и газа имени И.М. Губкина, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"CaseCup UTMN" прошел в два этапа. В отборочном участвовали 73 команды из Владивостока, Владимира, Ижевска, Иркутска, Казани, Москвы, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени, Уфы и других городов.

В очный этап были приглашены самые сильные команды, которые в финале презентовали свои решения экспертам компаний "Газпром нефть" и "НОВАТЭК".

Призерами чемпионата стали команды из ТИУ, Иркутского национального исследовательского технического университета, Российского геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе и сборная вузов.

Добавим, кейс-чемпионат CaseСup UTMN реализуется с 2019 года по шести направлениям: нефтегазовом, экономическом, маркетинговым, юридическом, IT и в направлении менеджмент и ландшафтная архитектура. Команды из четырех человек соревнуются в решении реальных производственных задач.

CaseCupUTMN – это возможность попасть на тренинги от ведущих бизнес-компаний по версии Forbes и RAEX, пообщаться с отраслевыми экспертами – лидерами рынка, найти новые ресурсы для построения карьеры в современном игровом формате.