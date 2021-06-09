В Тобольске на канализационные люки нанесут туристический логотип

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс эскизов логотипов для оформления крышек канализационных люков и опор фонарных столбов объявлен в Тобольске, сообщает городская администрация.

Принять участие в конкурсе могут жители Тобольска и иногородние участники в возрасте от 14 лет. Они могут представить живописные, графические работы в любой технике. Материалы принимают до 21 июня 2021 года.

Практика оформления крышек канализационных люков существует во многих странах. Особенно пристальное внимание этой теме уделяется в туристических городах. Во многих из них на люке изображен городской герб, символ или логотип. В Японии люки раскрашивают. В итальянском городе Феррара в прошлом году открыли музей люков.