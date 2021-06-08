9 июня - события дня
В Тюмени 12 часов в центре внешкольной работы "Дзержинец" (Механическая, 31/1) начнется третья видеолекция "Я за мир!".
В Тюмени в 10 часов 30 минут на площадке для отдыха озера Алебашево начнется экозабег "Чистая победа".
В Тюмени в 15 часов в центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется презентация обновленного проекта "Тюменская дармарка".
В с. Исетское в 9 часов 30 минут в СОК "Исеть" (ул. Элеваторная, 3б) начнется фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников района.
Интересное в этот день:
1534 — Жак Картье открыл реку Св. Лаврентия.
1719 — Пётр I поделил российские губернии на провинции и уезды.
1737 — Троицкий пожар в Москве.
1762 — Российская империя заключила союз с Пруссией.
1822 — в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.
1883 — в Москве торжественно открылся Исторический музей, строительство которого продолжалось 10 лет.
1934 — вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.
1957 — горную вершину Броуд-пик покорила австрийская экспедиция.
1959 — на воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту.
1970 — на орбите состоялся космический шахматный матч.
1993 — на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода".
1994 — президент Казахстана объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, с 1998 года — Астана, с 2019 — Нур-Султан).