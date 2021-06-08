9 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 12 часов в центре внешкольной работы "Дзержинец" (Механическая, 31/1) начнется третья видеолекция "Я за мир!".

В Тюмени в 10 часов 30 минут на площадке для отдыха озера Алебашево начнется экозабег "Чистая победа".

В Тюмени в 15 часов в центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется презентация обновленного проекта "Тюменская дармарка".

В с. Исетское в 9 часов 30 минут в СОК "Исеть" (ул. Элеваторная, 3б) начнется фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников района.

Интересное в этот день:

1534 — Жак Картье открыл реку Св. Лаврентия.

1719 — Пётр I поделил российские губернии на провинции и уезды.

1737 — Троицкий пожар в Москве.

1762 — Российская империя заключила союз с Пруссией.

1822 — в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.

1883 — в Москве торжественно открылся Исторический музей, строительство которого продолжалось 10 лет.

1934 — вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

1957 — горную вершину Броуд-пик покорила австрийская экспедиция.

1959 — на воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту.

1970 — на орбите состоялся космический шахматный матч.

1993 — на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода".

1994 — президент Казахстана объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, с 1998 года — Астана, с 2019 — Нур-Султан).