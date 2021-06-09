В Тюменской области с 1 июля плата за коммунальные услуги вырастет на 3,4%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средний рост платы за коммунальные услуги в Тюменской области с 1 июля вырастет не боле чем на 3,4%, сообщает оперативный штаб региона.

В плату за коммунальные услуги включаются плата за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. Плата за капремонт не увеличится.

Для потребителей устанавливаются два вида тарифов - экономически обоснованные, которые включают необходимые для осуществления ресурсоснабжающей организацией деятельности расходы (устанавливаются на едином уровне для всех потребителей – для юридических лиц, населения, прочих потребителей), и льготные тарифы для населения, устанавливаемые для соблюдения ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Каждый житель может сам спрогнозировать размер увеличения своего коммунального платежа, сложив стоимость коммунальных услуг в квитанции и прибавив к получившейся сумме 3,4%.

Для ограничения роста коммунального платежа законом Тюменской области предусмотрено установление и применение льготных тарифов для населения. Разницу между величиной экономически обоснованных и льготных тарифов возмещают ресурсоснабжающим организациям из областного бюджета. Льготный тариф применяется в расчете при наличии оснований, обращаться за ним не нужно.

Большинство тюменцев с 1 июля будут оплачивать услугу отопления по льготному тарифу 1391,14 руб./Гкал (+45,74 руб./Гкал).

Аналогичный тариф на холодную воду составит 33,55 руб./ куб. М (+ 1,10 руб./куб. м); на водоотведение – 21,22 руб./куб. м (+ 69 копеек за кубический метр);

Плата за услугу регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами рассчитывается одинаково во всех населенных пунктах области. С 1 июля для семьи из трех человек, проживающей в многоквартирном доме, плата увеличится на 14 рублей 43 копейки, для такой же семьи, проживающей в жилом доме, – на 12 рублей 39 копеек.