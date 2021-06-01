Александр Моор поблагодарил сотрудников миграционной службы за кропотливый труд и профессионализм

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежедневный кропотливый труд, профессионализм, принципиальность и ответственность сотрудников миграционной службы делают Тюменскую область открытой для всех законопослушных, уважающих культуру и традиции живущих в мире и согласии на территории региона народов.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов миграционной службы с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, миграционная служба вносит весомый вклад в стабильность деятельности государственных и общественных институтов, реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

В Тюменской области активно развивается экономика и промышленность, успешно решаются социальные вопросы. Регион привлекателен для переезда на долгие годы. Приезжают целыми семьями, в составе которых есть и квалифицированные специалисты, ценные для области кадры.

"Спасибо вам за обеспечение порядка и законности миграционных процессов, способствующих сохранению спокойствия и социальной стабильности в Тюменской области. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов", - сказал Александр Моор.