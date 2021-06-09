10 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 14 часов в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области начнется День открытых дверей для предпринимателей в формате онлайн.

В Тюмени пройдет заочный этап финала регионального этапа конкурса "Сердце отдаю детям".

В Тюмени в Тюменском драматическом театре пройдет Всероссийский семинар драматургов "Авторская сцена-2021".

В Тюмени в Экополисе "Фестивальный" (42 км Ялуторовского тракта) начнется этнофестиваль "Небо и Земля".

В с. Упорово на стадионе "Центральный" (ул. Северная, 1) пройдет чемпионат Тюменской области по городошному спорту.

Интересное в этот день:

1596 — открытие острова Медвежий голландской экспедицией Виллема Баренца и Якоба ван Хемскерка.

1610 — первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).

1712 — в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового, каменного здания Петропавловского собора.

1793 — в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.

1846 — шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.

1909 — впервые в мире использован сигнал SOS.

1921 — в Тульской области основан государственный музей-усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна".

1931 — между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд "Красная стрела".

1936 — в СССР основана киностудия "Союздетмультфильм" (ныне "Союзмультфильм").

1956 — в Стокгольме начались соревнования XVI Олимпийских игр.

1964 — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.

2003 — с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом "Spirit" на борту.

2010 — транспортным самолетом Ан-225 перевезен самый длинный груз в истории воздушных транспортировок — две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.