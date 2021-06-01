Тюменцы увидят солнечное затмение 10 июня

| Фото: из сообщества "Белая башня" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Белая башня" во ВКонтакте (архив)

Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть тюменцы 10 июня.

"В Тюмени будут наблюдаться частные фазы с максимальным значением 0,4 диаметра солнечного диска. Длительность всего явления составит два часа. В 15 часов 52 минуты Луна начнет наползать на Солнце с правого края. В 16 часов 56 минут она закроет собой почти половину Солнца, а в 17 часов 56 минут затмение кончится", — рассказал астроном-любитель Виталий Угренинов.

Желающие наблюдать за явлением должны использовать сварочные стекла, старые дискеты или компакт-диски без этикеток. Как добавил Виталий Угренинов, можно изготовить камеру-обскуру. "В простейшем варианте это картонка с отверстием 1-2 мм. Ни в коем случае не смотрите на Солнце через бинокли и телескопы без специальных апертурных фильтров, которые надевают на переднюю линзу", — заключил он.

По словам астронома-любителя, следующее солнечное затмение произойдет 25 октября 2022 года. Оно будет более зрелищным.

Желающие могут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение на YouTube-канале московского планетария. Трансляция начнется в 13 часов и продлится в течение двух часов.

Инна Пахомова