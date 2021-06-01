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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

11 июня - события дня

Общество, 17:54 10 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется открытие финала областного конкурса "Сердце отдаю детям".

В Тюмени в 12 часов в областной клинической больнице № 1 (ул. Ю. Семовских, 10, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Работа Центра трансплантации органов и тканей ОКБ № 1. Первая в регионе пересадка сердца".

В Тюмени в 14 часов на Цветном бульваре начнется массовый запуск воздушных змеев, окрашенных в цвета российского триколора.

В п. Боровский на базе КСК "Олимпия" (ул. Островского 1, стр. 32а) пройдет первенство Уральского Федерального округа по конному спорту среди детей на лошадях высотой в холке до 150 см (пони).

В Ялуторовске в 10 часов в Ялуторовской межрайонной прокуратуре (ул. Свердлова, 30) в режиме видео-конференц-связи заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин начнет прием жителей города и района.

Интересное в этот день:

1496 — Христофор Колумб завершил свое второе путешествие.

1742 — Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь.

1826 — открылась первая Московская глазная больница.

1842 — вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души".

1858 — в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.

1889 — американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1901 — острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.

1930 — американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бартон на построенной ими батисфере опускаются под воду на 400 м.

1965 — английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

1975 — добыта первая нефть в Северном море.

1982 — на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".

1991 — фирма "Microsoft" выпустила операционную систему MS DOS 5.0.

1992 — в России принята государственная программа ваучерной приватизации.

2010 — в ЮАР начался чемпионат мира по футболу.

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