12 июня - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре гимнастики МАУ СШ № 1 (ул. Ватутина, 1) начнется первенство Тюменской области по спортивной гимнастике.

В Тюмени в 11 часов на городской набережной, на площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа фестиваля авторской песни "Бардовский в Тюмени".

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) стартуют областные соревнований по легкой атлетике "Шиповка юных".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в Комсомольском сквере начнется городская спартакиада "Я, Мы – Россия".

В Тюмени в экополисе "Фестивальный" в районе д. Песьянка пройдет этнофестиваль "Небо и земля".

В п. Московский в 10 часов на кордодроме (ул.Озерная, 8а) начнется этап Кубка России по авиамодельному спорту (класс F-2D) "20-я Сибирская Икариада".

В п. Боровский в КСК "Олимпия" (ул. Островского 1, стр. 32а) пройдет первенство Уральского Федерального округа по конному спорту среди детей на лошадях высотой в холке до 150 см (пони).

В с. Упорово на стадионе "Центральный" (ул. Северная, 1) пройдет чемпионат Тюменской области по городошному спорту.

Интересное в этот день:

1664 — североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1668 — в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.

1844 — деревни Вохонской волости объединились в один город — Павловский Посад.

1849 — Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.

1867 — образована Австро-Венгерская империя.

1897 — Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1909 — поднялся в воздух первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами "Блерио XII".

1920 — официальное открытие Панамского канала. Первое судно прошло через канал в августе 1914 года.

1955 — в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.

1991 — Борис Ельцин избран президентом РСФСР.

1992 — образованы Пограничные войска Российской Федерации.

2015 — в Баку (Азербайджан) проведена церемония открытия первых Европейских игр.