Тюменские автоинспекторы научат детей безопасному вождению велосипедов

Фото: tyumen-city.ru Фото: tyumen-city.ru

Уроки дорожной безопасности, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам и вело-флешмобы проведут в каждом муниципалитете Тюменской области сотрудники ГИБДД в ходе мероприятия "Безопасное лето", направленного на снижение детского дорожного травматизма.

Особое внимание автоинспекторы уделят контролю за движением детей по дорогам в Тюмени и Тобольске, где в мае и начале июня зафиксировано больше всего ДТП с детьми.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, чаще всего дети попадают в ДТП с 17 до 19 часов, а самыми аварийными для юных пешеходов днями стали вторник и четверг.