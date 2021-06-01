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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автоинспекторы научат детей безопасному вождению велосипедов

Общество, 13:43 12 июня 2021

Фото: tyumen-city.ru

Уроки дорожной безопасности, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам и вело-флешмобы проведут в каждом муниципалитете Тюменской области сотрудники ГИБДД в ходе мероприятия "Безопасное лето", направленного на снижение детского дорожного травматизма.

Особое внимание автоинспекторы уделят контролю за движением детей по дорогам в Тюмени и Тобольске, где в мае и начале июня зафиксировано больше всего ДТП с детьми.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, чаще всего дети попадают в ДТП с 17 до 19 часов, а самыми аварийными для юных пешеходов днями стали вторник и четверг.

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