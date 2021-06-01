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Тюменские бабушки приглашают на зарядку в сквер Комсомольский

Общество, 17:42 12 июня 2021

Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" во ВКонтакте

В Тюмени серебряные волонтеры каждое воскресенье проводят легкие разминки для всех желающих. Как отметили в благотворительном фонде "Старшее поколение", эти занятия улучшают не только физическую форму, но и настроение тюменцев.

"В сквере Комсомольский еженедельно проходит Light-разминка, на которой можно увидеть активистов, бегающих трусцой, приседающих и занимающихся скандинавской ходьбой", – пояснили в фонде.

Присоединиться к зарядке от проекта “Бабушкин Workout” можно каждое воскресенье в 10 часов в сквере Комсомольский, пишет "Вслух.ру".

Напомним, в проекте "Бабушкин воркаут" задействованы 52 серебряных волонтера. В среднем еженедельно на зарядку приходят около 20 человек, сначала они разминаются, потом бегают или занимаются скандинавской ходьбой, проходят от четырех до шести километров.

"Тренируются люди от 50 до 65 лет, их внуки, к занятиям часто присоединяется молодежь, гуляющая в парке. Наш проект направлен на популяризацию физкультуры, доступность и взаимодействие поколений, возможность бесплатного освоения простых и удобных спорт-практик", - подчеркнула куратор проекта Мария Белоус.

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