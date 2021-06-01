Тюменские фтизиатры внедрили комплексный подход для лечения туберкулеза

Областной клинический фтизиопульмонологический центр Областной клинический фтизиопульмонологический центр

В Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре применяют высокотехнологичные торакальные операции как этап в комплексном лечении. Врачи стараются провести их своевременно, чтобы сделать лечение более эффективным.

"Когда легочная ткань изменена и безвозвратно утеряна, мы должны удалить ее, чтобы свести к минимуму риск возрождения инфекции из оставшихся очагов", - считает заведующий отделением для больных туберкулезом органов дыхания (у детей), главный внештатный детский фтизиатр Тюменской области Николай Козлов.

В Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре применяется стандартизованный подход – на 5-м месяце лечения, пациент направляется на консультативный прием к торакальному хирургу. Оценив картину туберкулезного процесса, он дает заключение о возможности и целесообразности хирургических методов лечения.

Современные методы оперативного вмешательства на грудной клетке основаны на применении высокотехнологичной медицинской помощи. Во время эндоскопической операции врач накладывает две пластиковые трубки, в которые вводятся манипулятор и камера. Тюменские хирурги, усовершенствовали метод, используя единственный порт, что менее травматично для пациента.

"В этом году выросло также количество диагностических операций, в которых также используются высокие технологии и видеотехника", - рассказала заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением Елена Шемелова.

Хирургическое лечение больных туберкулезом – это работа мультидисциплинарной бригады, в составе которой фтизиатр, торакальный хирург, анестезиолог-реаниматолог, терапевт. При назначении правильной химиотерапии и компенсации сопутствующих патологий, летальность в результате торакальных операций нулевая, подчеркивают в департаменте здравоохранения Тюменской области.