Объявлены победители тюменского областного конкурса "Игры разума"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 педагога представили свои видеозанятия по шахматам для школьников и воспитанников детских садов. Подведены итоги регионального конкурса видеоуроков на шахматную тематику "Игры разума".

В номинации "Лучший видеоурок (видеозанятие) среди педагогов общеобразовательных организаций" победителями стали Ольга Пинигина из Омутинской СОШ №2 и Евгений Эйхман – учитель 4-й школы города Ишима. Второе место разделили представители Емуртлинской школы Упоровского района, "Гимназии имени Н.Д. Лицмана" города Тобольска и средней школы №1 города Ялуторовска. На третьем месте педагоги ялуторовской СОШ №4, Велижанской СОШ Нижнетавдинского района и Исетской СОШ №1.

В номинации "Лучший видеоурок (видеозанятие) среди педагогов дошкольных образовательных организаций" на первом месте - Альбина Дойнеко, из детского сада №5 "Ёлочка" города Ишима и Ирина Шишкина из 51-го детсада города Тобольска. Второе и третье места у педагогов из Новоандреевского детского сада "Теремок" Сладковского района и Сорокинского ЦРР-ДС №1 соответственно.

Организаторы конкурса - департамент образования и науки Тюменской области, Областная спортивная школа по шахматам А.Е.Карпова и Тюменская областная шахматная федерация.