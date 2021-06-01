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Тюменцам напомнили о голосовании за лучший город России

Общество, 16:52 13 июня 2021

Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"

Тюмень - на 12 месте в конкурсе "Город России-2021", но может улучшить свои позиции. В январе, благодаря активной поддержке горожан, областная столица занимала первое место.

Для голосования не требуется регистрация, смс- и другие подтверждения, а также плата за участие. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Голосовать можно ежедневно, в сутки с одного IP-адреса принимается один голос.

Как уже сообщал "Вслух.ру", начиная с 2012 года общенародным голосованием россияне выбирают самый узнаваемый, привлекательный, символичный российский город. Голосование проходит в течение календарного года, итоги подведут 30 декабря в 15 часов по московскому времени.

В 2020 году Тюмень заняла 18 место, набрав 23 тыс. 440 голосов. В 2021 - уже около 25 тысяч.

Сейчас в конкурсе лидирует Ставрополь. О других областных столицах Уральского федерального округа: Ханты-Мансийск на 20 месте, Екатеринбург — на 28 , Челябинск — на 41, Салехард — на 69, Курган — на 71. Всего в списке 83 города, замыкает рейтинг Горно-Алтайск.

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