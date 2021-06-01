Всемирный день донора - 14 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области - более 5 тыс. почетных доноров СССР и России. В 2020 году удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор России" получили 219 жителей региона, а за прошедший период 2021 года почетными донорами стали еще 120 тюменцев.

В 2020 году в тюменские лечебные учреждения было передано более 10 тыс. литров эритроцитсодержащих трансфузионных сред - на 1,9 % больше реализованных в 2019 году.

Праздник сотрудники Тюменской областной станции переливания крови и ее филиалов в Ишиме и Тобольске встретят на посту. А 15 июня пройдет посвященная праздничной дате донорская акция. Сотрудники Тюменской ОСПК поздравят активных доноров, вручат им сувениры с символикой службы крови. Также выездная донорская акция состоится 15 и 16 июня Ялуторовске, а 17 и 18 июня - в Ялуторовском районе, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.