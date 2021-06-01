Программный комплекс "АУРА" внедрили в ОКБ№2

| Фото: www.okb2-tmn.ru | Фото: www.okb2-tmn.ru

Областная клиническая больница №2 внедрила программный комплекс "АУРА" для повышения качества оказываемых услуг.

"Комплекс позволил получить четкую картину о работе персонала, причинах конфликтных ситуаций, в которых не всегда прав пациент. Аудиозапись приёма пациента не раз помогла нам защитить репутацию специалистов: после прослушивания разговора жалобы у пациентов отпадают сами собой. Комплекс применим и для обучения новых сотрудников коммуникации в стрессовых ситуациях на конкретных примерах", – рассказал руководитель службы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ №2 Антон Терехин.

Дополнительно есть возможность построения отчетов о работе системы, анализа записей разговоров на предмет эмоциональных скачков между собеседниками - и идентификацию этих скачков как положительных, нейтральных, негативных.

Модуль, позволяющий записывать и сохранять диалоги, установлен во взрослом приемном отделении ОКБ №2 на рабочих местах врачей, в регистратуре, в процедурных кабинетах, пишет "Мегатюмень".